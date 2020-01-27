2020-01-27T15:46:54+03:00
Происшествия

Кировчанину, убившему своих родителей-пенсионеров, вынесли приговор

За содеянное мужчина отправится в колонию строгого режима
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанин, убивший своих родителей год назад, наконец получил свой приговор. Фото: СУ СКР по Кировской областиКировчанин, убивший своих родителей год назад, наконец получил свой приговор. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Кирове вынесли приговор убийце своих родителей. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Напомним, трагедия произошла весной 2019 года, в ночь с 21 на 22 марта. Кировчанин пришел в гости к своим родителям, и между ними разгорелся конфликт. В пылу ссоры мужчина схватил нож и ударил пенсионеров не менее 25 раз. Супруги скончались на месте. Их сын, убедившись, что родители мертвы, сбежал, забрав с собой документы, деньги и телевизор, который впоследствии продал.

Мужчину оперативно задержали и арестовали, вменив ему статьи «Убийство» и «Кража». Свою вину в содеянном кировчанин полностью признал. Суд вынес приговор: 21 год колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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