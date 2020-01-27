2020-01-27T14:59:46+03:00
Общество

В Кирове авиакомпании открыли продажу билетов в южные города России

Можно заранее оплатить поездку в Сочи или в Симферополь
Иван Кабанов
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Билеты на летний период уже можно приобрести на официальных сайтах авиакомпаний.Билеты на летний период уже можно приобрести на официальных сайтах авиакомпаний.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже с 30 мая в Сочи и обратно начнут летать достаточно удобные и современные самолеты Boeing 737-800 авиакомпании «Победа». Они будут курсировать три дня в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Вместимость лайнеров достигает 189 мест. Полет займет всего лишь три часа: вылет из Сочи - в 8:50, прибытие в Киров - в 11:45, обратно самолет отправится из Кирова в 12:15, прибудет в Сочи в 15:10. Минимальная цена билета составит 7.200 рублей.

«Nordwind Airlines» начнет запускать рейсы в Симферополь только с 3 июня. Они будут летать всего лишь два дня в неделю: в среду и субботу. Для перелетов компания выбрала также современные, но при этом компактные самолеты Embraer E190. Они рассчитаны всего лишь на 110 мест. Отправляться из Симферополя самолет будет в 15:30, прилетать в Киров - около 18:40. Обратно из Кирова вылет указан в 19:45, прибытие в Симферополь - в 23:00. Стоимость билета - от 12.000 рублей.

Напомним, что билеты можно приобрести на официальных сайтах авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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