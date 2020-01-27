2020-01-27T13:49:39+03:00
Общество

Предприятие в Кировской области присоединилось к акции «Блокадный хлеб 2020»

Орловское КООП приняло участие во всероссийском мероприятии
Ольга Маковеева
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Любой покупатель в магазине «Раздолье» в Орлове мог получить «блокадный паек» и почтить память жителей блокадного Ленинграда минутой молчания. Фото: Орловское КООП.Любой покупатель в магазине «Раздолье» в Орлове мог получить «блокадный паек» и почтить память жителей блокадного Ленинграда минутой молчания. Фото: Орловское КООП.
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Сегодня, 27 января, День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. В честь этого события с 18 по 27 января проходила Всероссийская акция «Блокадный хлеб». К акции присоединилось и Орловское кооперативное предприятие.

- Все мы знаем, как тяжело было людям, находившимся в блокадном городе, - рассказала «Комсомолке» представитель Молодежного комитета Орловского КООП Марина Ивлева. - Почти 900 дней боли и мучений, мужества и героизма. Ни один город за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, как Ленинград. Людям выдавали всего лишь по 125 граммов хлеба в сутки, хотя… хлебом это назвать сложно - обдирная мука и примеси.

Для того, чтобы вспомнить эти страшные и героические события, отдать дань глубокого уважения защитникам Ленинграда и его жителям, Молодежный комитет Орловского кооперативного предприятия провел акцию «Блокадный хлеб 2020».

Во время акции, которая проходила в магазине «Раздолье» в г. Орлове 27 января с 10.00, любой покупатель мог получить «блокадный паек» и почтить память жителей блокадного Ленинграда минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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