Средство от гололеда изобрели кировские студенты

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:12:56+03:00

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Студенты факультета химии и экологии Анна Девяткова и Илья Башарин создали противоскользящий спрей для обуви «Non-Slip».

Предполагается, что он не только будет успешно спасать от гололеда, но и от различных повреждений на обуви. Для правильного использования актуального изобретения нужно будет выполнить два простых действия:

1) Нанести специальные частицы на подошву обуви

2) Укрепить их спреем «Non-Slip»

Такой проект понравился не только проектному офису АСИ-ВятГУ, но и ученым из других городов. Илья рассказал о том, как их изобретение стало таким востребованным:

- У нас было несколько идей, с одной из которых мы даже попали на молодежный форум ПФО «iВолга 2.0». Путем проб и ошибок мы пришли к варианту, который считаем базовым для дальнейшего совершенствования.

На данный момент «Non-Slip» дорабатывается под руководством опытных руководителей и специалистов и ждет своего выпуска в массы.

ИСТОЧНИК KP.RU