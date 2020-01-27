2020-01-27T11:53:01+03:00
Спорт

«Олимпия» из Кирово-Чепецка проиграла с разгромным счетом команде из Карелии

У кировчан только одна победа в последних шести матчах
Иван Кабанов
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«Олимпия», несмотря на неплохие расклады, проиграла почти без шансов. Фото: vk.com/guorkareliya«Олимпия», несмотря на неплохие расклады, проиграла почти без шансов. Фото: vk.com/guorkareliya
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25 января состоялся очередной матч Кирово-Чепецкой «Олимпии» в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. На этот раз подопечные Алексея Демакова играли в городе Кондопога. Соперником был аутсайдер зоны «Запад» ХК «ГУОР Карелия». Она находится на последнем месте в турнирной таблице лишь с четырьмя победами в активе.

«Олимпия», несмотря на неплохие расклады, проиграла почти без шансов. Чепчане Дамир Зимагулов и Альберт Серазетдинов по ходу матча дважды сравнивали счет, но третий период обрушил все надежды на хороший исход: наши хоккеисты пропустили три безответные шайбы, допустив непростительные ошибки в обороне.

Таким образом, «Олимпия» опустилась на предпоследнее, седьмое место в регулярном чемпионате, и отстает на одно очко от саратовского «Сокола». Следующая игра для команды Демакова будет наиболее принципиальной и сложной. В Санкт-Петербурге 28 января в 12:00 по МСК она сыграет с лидером розыгрыша «Динамо-Юниор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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