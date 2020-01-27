2020-01-27T11:52:32+03:00
Общество

Сырное дело: кировский делец продал более шести тонн просрочки

За это его оштрафовали на три тысячи рублей
Александр МАКАРОВ
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Просроченный сыр попал в кировские магазиныПросроченный сыр попал в кировские магазиныФото: Мария ЛЕНЦ
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Хитрый предприниматель решил сэкономить и продал жителям Кирова сыр с истекшим сроком годности. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проверили ИП в декабре 2019 года. Они выяснили, что тот закупил у производителя шесть тонн просроченного сычужного продукта. Кроме того, предприниматель взял на реализацию 102 кг сыра «Российский» без ветеринарных документов. Вся продукция на момент проверки была продана и попала на прилавки кировских магазинов.

В итоге на дельца завели дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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