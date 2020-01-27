Два пожара, три жизни: в Кировской области погибли в огне три человека

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:37:36+03:00

Наиболее распространенная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На прошедшей неделе в Кировской области произошло два смертельных пожара. Огонь унес жизни трех человек. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

24 января вспыхнул двухэтажный дом в поселке Созимовский Верхнекамского района. Пожар произошел около четырех часов утра. Хозяйка дома, 61-летняя женщина, погибла в огне.

Второй случай произошел в поселке Речной Куменского района 25 января. Около восьми часов вечера загорелся пятиквартирный деревянный дом. Пожар забрал жизни двоих людей - 61-летнего мужчины и 46-летней женщины. Остальные жильцы дома не пострадали.

Сейчас по обоим смертельным случаям проводит проверку областной Следком. По данным регионального МЧС, всего за минувшие выходные в Кировской области произошло семь пожаров.

Одной из самых распространенных причин возгораний является неосторожное обращение с огнем. СУ СКР по Кировской области напоминает: необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Никакой пожар не возникает сам по себе - его всегда можно предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU