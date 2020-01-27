В Кирово-Чепецком районе появится библиотека с VR-шлемами и роботами

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:48:42+03:00

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В Кирово-Чепецком районе модернизируют одну из сельских библиотек. Храму знаний предстоит обзавестись роботами и шлемами виртуальной реальности. Об этом сообщает портал chepetsk.ru.

Филипповская библиотека выиграла грант по нацпроекту «Культура». Отбор учреждений проходил в прошлом году. Всего в области получат вторую жизнь четыре библиотеки. Помощь учреждению в селе составит аж 5 миллионов рублей.

В здании планируется сделать капитальный ремонт и обновить мебель и оборудование. Пространство будет также разделено на зоны, но функциональность каждой из них дополнят. Так, центральную часть хотят расширить для проведения мероприятий или обустройства кинозала. Детскую зону — снабдить робототехникой и VR-шлемами. Для пожилых людей оборудуют комфортную зону. Молодежь же удовольствуется подиумами вместо стульев. Словом, назвать эту библиотеку сельской будет никак нельзя — далеко не в каждом городе такая есть!

Федеральный бюджет выделит на обновление помощь в размере пяти миллионов рублей. По условиям проекта, работы должны закончить к осени.

ИСТОЧНИК KP.RU