2020-01-26T16:18:57+03:00
Происшествия

Кировчанин украл из магазина продукты на 12 тысяч рублей

Через час рецидивиста уже нашли
Олег ЛЯЛИН
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Похититель продуктов и не думал уйти подальше от места преступления.Похититель продуктов и не думал уйти подальше от места преступления.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кирове на улице Шаляпина неизвестный ограбил продуктовый магазин. Злоумышленник «закупился» товарами на общую сумму в 12 тысяч рублей. После чего ушел. На сообщение о краже прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Уже через час бойцы Росгвардии вычислили мужчину, ориентируясь на его описание и приметы. Похититель ушел не далеко, он сидел во дворе дома на той же самой улице, где и обворовал торговую точку.

Росгвардейцы вызвали сотрудников полиции. Они и установили личность мужчины. 42-летний подозреваемый ранее уже был в местах не столь отдаленных. И, видимо, решил снова туда вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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