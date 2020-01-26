Кировчанин украл из магазина продукты на 12 тысяч рублей
В Кирове на улице Шаляпина неизвестный ограбил продуктовый магазин. Злоумышленник «закупился» товарами на общую сумму в 12 тысяч рублей. После чего ушел. На сообщение о краже прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Уже через час бойцы Росгвардии вычислили мужчину, ориентируясь на его описание и приметы. Похититель ушел не далеко, он сидел во дворе дома на той же самой улице, где и обворовал торговую точку.
Росгвардейцы вызвали сотрудников полиции. Они и установили личность мужчины. 42-летний подозреваемый ранее уже был в местах не столь отдаленных. И, видимо, решил снова туда вернуться.
ИСТОЧНИК KP.RU