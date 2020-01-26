2020-01-26T15:28:34+03:00
Общество

В Кирове на Казанской улице прорвало теплосети

От аварии пострадало четверо человек
Олег ЛЯЛИН
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Для устранения аварии понадобилось отключить от ресурса 32 дома.Для устранения аварии понадобилось отключить от ресурса 32 дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь с 24 на 25 января на улице Казанской случилась авария на теплосетях. Прорвало одну из труб, а на дорогу хлынул поток кипятка. Без травм инцидент не обошелся.

В группе ВК «Злой Кировчанин» очевидица событий сообщает, что пострадали три ее подруги. Девушки сильно обожгли себе ноги, так как при выходе из автомобиля сразу попали в кипяток.

В Минздраве эту информацию подтвердили. Троим пострадавшим не понадобилась госпитализация. А вот еще одного мужчину положили в стационар. С места происшествия его увезли на «скорой».

Прорыв теплопровода произошел около 03.33. Чтобы устранить аварию, КТК отключили тепло в 32 домах. Однако подача ресурса в квартиры уже возобновилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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