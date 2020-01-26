Росгвардейцы Кирова смогли задержать двух наркоманов

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:56:59+03:00

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Недавно группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь в патрулировании садового товарищества Нововятского района, задержала двух юношей. Около 23.00 бойцы Росгвардии заметили, что двое юношей кинули в снег сверток с неизвестным веществом, после попытались уйти, но были задержаны.

В пресс-службе вневедомственной охраны Росгвардии пояснили, что парни купили наркотики в интернете для себя. Задержанные 1999 и 1998 года проехали в отделение полиции. Вещество, которое изъяли из «клада» отправлено на экспертизу.

Тем же днем, все в том же садовом товариществе Росгвардейцы обнаружили еще одного наркомана. 32-летний мужчина также приобрел наркотики в интернете. Ранее он уже был судим. Для дальнейшего разбирательства местного жителя увезли в полицейский участок.

ИСТОЧНИК KP.RU