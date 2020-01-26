Росгвардейцы Кирова смогли задержать двух наркоманов
Недавно группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь в патрулировании садового товарищества Нововятского района, задержала двух юношей. Около 23.00 бойцы Росгвардии заметили, что двое юношей кинули в снег сверток с неизвестным веществом, после попытались уйти, но были задержаны.
В пресс-службе вневедомственной охраны Росгвардии пояснили, что парни купили наркотики в интернете для себя. Задержанные 1999 и 1998 года проехали в отделение полиции. Вещество, которое изъяли из «клада» отправлено на экспертизу.
Тем же днем, все в том же садовом товариществе Росгвардейцы обнаружили еще одного наркомана. 32-летний мужчина также приобрел наркотики в интернете. Ранее он уже был судим. Для дальнейшего разбирательства местного жителя увезли в полицейский участок.
ИСТОЧНИК KP.RU