2020-01-25T18:10:32+03:00
Происшествия

Пьяный кировчанин угнал машину, чтобы покататься и вернуть на место

Прокатиться у него получилось, а вот возвратить авто помешали сотрудники ГИБДД
Анастасия РОМАНОВА
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Пойманный полицией кировчанин оказался пьян, да еще и за рулем чужой машины.Пойманный полицией кировчанин оказался пьян, да еще и за рулем чужой машины.Фото: Мария АНАНОВА
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В Кирове задержали пьяного водителя за рулем чужой машины. Он всего лишь хотел покататься с друзьями, пока владелец авто спал в одном из развлекательных заведений. Об этом рассказала городская прокуратура Первомайского района.

В сентябре 2019 года наш «герой», 21 года от роду, мирно отдыхал в одном из кировских заведений. Разумеется, не без горячительного. Именно там он познакомился с другим кировчанином, который впоследствии проходил по делу как потерпевший.

Отдыхать стали они уже маленькой компанией. На свою беду, присоединившийся к герою нашей новости кировчанин уснул, не выдержав бремени алкоголя. А его собутыльник, углядев на столе ключи от машины, решил чуток прокатиться. Его новый знакомый пьяный, спит, не заметит, автомобиль вернется на место раньше, чем тот откроет глаза… И черт с ним, что у злоумышленника и водительских прав-то никогда в жизни не было.

Молодой человек взял ключи и был таков. Однако его мечту покататься на внедорожнике с друзьями с треском обломали бдительные сотрудники ГИБДД. Предприимчивый парень попытался сбежать - сперва на машине, а потом и на своих двоих. Попытка успехом, разумеется, не увенчалась.

В одном все же незадачливый угонщик оказался прав: его новый знакомый не заметил отсутствия своей ласточки. Вообще. Домой он ушел пешком, даже не вспомнив про машину. А про то, что ее угнали, узнал уже утром, да и то от полиции.

На 21-летнего угонщика возбудили уголовное дело за, как бы парадоксально это ни было, хищение автомобиля без таковой цели. Молодой человек раскаялся в совершенном. Какое ему вменят наказание, решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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