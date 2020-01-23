Более 800 легкоатлетов съедутся в Киров на всероссийские соревнования

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:49:08+03:00

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С 25 по 26 января в Кирове пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике. Об этом сообщает правительство региона. «Кубок Заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой» проходит в нашем городе второй раз. На данный момент свое участие подтвердили более восьмиста спортсменов из 16 регионов России.

Состязания пройдут по программе двоеборья. Это сочетание двух дисциплин легкой атлетики: бег и бег с барьерами. Кроме того, зрители увидят соревнования в эстафете. В стартах участвуют юноши и девушки трех возрастных групп: 16-17, 14-15, и 12-13 лет.

Соревнования начнутся 25 января с 10.00 в легкоатлетическом манеже «Вересники». В 14.00 пройдет церемония открытия и парад спортсменов. На следующий день, с 10.00, юные спортсмены преодолеют дистанции с барьерами. Вход для всех желающих будет свободным. Манеж вмещает от 500 до 1000 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU