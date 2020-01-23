17-летний житель Свечи чуть не зарезал знакомых ради их мобильных телефонов

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:22:15+03:00

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В Свече подросток напал с ножом на своих знакомых, чтобы заполучить их мобильные телефоны. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Вечером 21 января в поселке Свеча мирная посиделка друзей едва не окончилась кровавыми разборками. Один из компании, 17-летний подросток, будучи пьяным, решил посягнуть на имущество своих знакомых. Если быть точнее, ему приглянулись телефоны ребят. Не придумав ничего лучше, он схватил нож и напал на собеседников, угрожая зарезать их. И все из-за двух мобилок.

Парня задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия». За свою алчность и несдержанность подростку грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU