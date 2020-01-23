В Кирове почти 800 человек обретут новый дом

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:59:41+03:00

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В Кирове почти 800 человек вместо аварийного жилья получат новенькие квартиры. Сейчас в городе возводят два многоквартирных дома для этих целей. Первый, 17-тиэтажный, расположится по адресу: улица Зеленина, 7а. Второй, 9-тиэтажный, возводится на улице Садовой, 6а. Всего в двух домах будет 329 квартир, в которые переселится 782 человека.

В ближайшее время застройщик должен передать график выполнения работ в министерство области. Кировская горадминистрация также обязана вовремя предоставлять фотоотчеты о ходе работ.

Напомним, в 2019 году в рамках двух областных программ по переселению граждан новый дом обрели почти 900 человек - как во вторичном жилье, так и во вновь отстроенном. Также построили 23 многоквартирных дома в районах региона.

Адресная программа по переселению граждан разработана до 2025 года. Как сообщает пресс-служба правительства области, к этому времени планируется расселить 360 аварийных домов, в которых живут 7200 человек. Кроме областного центра, в программу входят также 27 муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU