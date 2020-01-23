Кировский магазин спорттоваров уже не в первый раз обокрали

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:16:29+03:00

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В Кирове снова ограбили спортмагазин в ТЦ на улице Горького. Об этом сообщает региональное УМВД России.

9 января, около двух часов дня, из магазина спорттоваров украли одежду. Ранее, 2 января, из этой же точки вынесли вещи четыре девушки. Кажется, владельцу стоит раскошелиться на хорошую охрану.

Наш нынешний «герой» попал на камеры видеонаблюдения. Кировское УМВД сообщает приметы предполагаемого вора. Молодой человек, 18-20 лет на вид, худощавого телосложения, рост около 175 см, темно-русые короткие волосы. Был одет в спортивную куртку с темно-синим капюшоном, красными вставками на рукавах и надписью «Russia» на груди, темно-синие спортивные штаны и темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно об этом молодом человеке, просьба сообщить информацию по телефонам +79226688349, +79229206588 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU