Кировский магазин спорттоваров уже не в первый раз обокрали
В Кирове снова ограбили спортмагазин в ТЦ на улице Горького. Об этом сообщает региональное УМВД России.
9 января, около двух часов дня, из магазина спорттоваров украли одежду. Ранее, 2 января, из этой же точки вынесли вещи четыре девушки. Кажется, владельцу стоит раскошелиться на хорошую охрану.
Наш нынешний «герой» попал на камеры видеонаблюдения. Кировское УМВД сообщает приметы предполагаемого вора. Молодой человек, 18-20 лет на вид, худощавого телосложения, рост около 175 см, темно-русые короткие волосы. Был одет в спортивную куртку с темно-синим капюшоном, красными вставками на рукавах и надписью «Russia» на груди, темно-синие спортивные штаны и темные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно об этом молодом человеке, просьба сообщить информацию по телефонам +79226688349, +79229206588 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU