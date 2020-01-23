Тройное ДТП в Пижанском районе: отечественная легковушка разбита «в хлам»

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:53:09+03:00

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22 января на 175 километре трассы Киров - Советск - Яранск произошло ДТП с тремя машинами. По данным ГИБДД Кировской области, 26-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью» и Chevrolet Lacetti. При ударе отечественная легковушка получила серьезные повреждения. Досталось и «Шевроле». Водители автомобилей не погибли, но получили различные травмы.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП, пять человек пострадали. Кроме того, один человек погиб: в Яранском районе КамАЗ сбил пешехода, который шел по проезжей части.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что нужно не превышать скорость, особенно в плохую погоду. Помните, что в снегопад видимость и сцепление с дорогой ухудшается. Пешеходов просят при переходе дороги убедиться, что водители Вас видят и пропускают. Ночью рекомендуется использовать светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU