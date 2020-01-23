Тройное ДТП в Пижанском районе: отечественная легковушка разбита «в хлам»
22 января на 175 километре трассы Киров - Советск - Яранск произошло ДТП с тремя машинами. По данным ГИБДД Кировской области, 26-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью» и Chevrolet Lacetti. При ударе отечественная легковушка получила серьезные повреждения. Досталось и «Шевроле». Водители автомобилей не погибли, но получили различные травмы.
Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП, пять человек пострадали. Кроме того, один человек погиб: в Яранском районе КамАЗ сбил пешехода, который шел по проезжей части.
ВАЖНО
Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что нужно не превышать скорость, особенно в плохую погоду. Помните, что в снегопад видимость и сцепление с дорогой ухудшается. Пешеходов просят при переходе дороги убедиться, что водители Вас видят и пропускают. Ночью рекомендуется использовать светоотражающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU