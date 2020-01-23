2020-01-23T15:18:52+03:00
Происшествия

Кировских мошенников, укравших 10 миллионов рублей, задержали

На протяжении трех лет двое горожан обогащались за счет граждан и предприятий
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Следствие устанавливает пострадавших от действий этих мошенников. Фото: УФСБ и УМВД России по Кировской областиСледствие устанавливает пострадавших от действий этих мошенников. Фото: УФСБ и УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В Кирове задержали двоих мошенников. С 2015 по 2018 год они пытались украсть деньги и имущество как обычных людей, так и фирм и организаций. Причем малые суммы их не интересовали - им приписывают мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает региональное УФСБ России, в общей сложности двое кировчан обогатились не менее чем на 10 миллионов рублей.

К примеру, по информации УМВД России по Кировской области, одно из дел было возбуждено по покушению на хищение имущества одной фирмы, торгующей лесо- и пиломатериалами. Мошенники сделали поддельный договор займа между этой организацией и подконтрольной ей фирме. По итогу с помощью этого договора аферисты украли ни много ни мало 1,2 миллиона рублей.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, следствие продолжается. Сотрудники УФСБ России по Кировской области помогают в раскрытии дел. Всех граждан, пострадавших от этих мошенников, просят позвонить по телефонам: 66-53-41 (УМВД России по г. Кирову) или 358-111 (УФСБ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчан приглашают отметить юбилей Чехова
Кировский магазин спорттоваров уже не в первый раз обокрали
Тройное ДТП в Пижанском районе: отечественная легковушка разбита «в хлам»
Кировских мошенников, укравших 10 миллионов рублей, задержали
«Вместе в цифровое будущее»: в Поволжье — свыше ста работ
В Кирове разыскивают 34-летнюю женщину
В Кировской области размер взноса за капремонт не изменится
Кировчанка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу
В Белохолуницком районе лесовоз разрушил переправу через Вятку
Стало известно, как кировчанам исполнить свои желания
В Кировской области «Куприт» снова незаконно начислял плату за вывоз мусора
Кировчанин принес судебным приставам наркотики
Кировчанин хотел получить «удовольствие», но потерял 13 тысяч рублей
В Афанасьевском районе бык сбежал от забоя и заставил двоих пермяков заблудиться в лесу
«Недолго музыка играла...»: «Родина» не смогла победить на выездном матче
В Кировской области снизили плату за вывоз мусора
В Кирово-Чепецком районе временно закроют железнодорожный переезд
В Кировской области проверят подвалы домов с транзитными трубопроводами
В Кирове троллейбус застрял между двумя легковушками
Потерявшаяся 80-летняя пенсионерка найдена живой
Французское кино вернулось в Киров
Малый предприниматель из Котельнича получил штраф за бутылку самогона
На Центральном рынке Кирова будет торгово-развлекательный комплекс
Как повысить тонус
В Кирове ищут подрядчика для работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»