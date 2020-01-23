Кировских мошенников, укравших 10 миллионов рублей, задержали

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:18:52+03:00

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В Кирове задержали двоих мошенников. С 2015 по 2018 год они пытались украсть деньги и имущество как обычных людей, так и фирм и организаций. Причем малые суммы их не интересовали - им приписывают мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает региональное УФСБ России, в общей сложности двое кировчан обогатились не менее чем на 10 миллионов рублей.

К примеру, по информации УМВД России по Кировской области, одно из дел было возбуждено по покушению на хищение имущества одной фирмы, торгующей лесо- и пиломатериалами. Мошенники сделали поддельный договор займа между этой организацией и подконтрольной ей фирме. По итогу с помощью этого договора аферисты украли ни много ни мало 1,2 миллиона рублей.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, следствие продолжается. Сотрудники УФСБ России по Кировской области помогают в раскрытии дел. Всех граждан, пострадавших от этих мошенников, просят позвонить по телефонам: 66-53-41 (УМВД России по г. Кирову) или 358-111 (УФСБ).

ИСТОЧНИК KP.RU