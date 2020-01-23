Кировчанка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:07:28+03:00

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С 13 по 21 января в Сербии проходил Международный турнир по боксу. В составе сборной России за победу боролась кировчанка Анна Колупаева. Как рассказали в управлении по делам молодежи, физической культуры и спорту, Аня провела два поединка в весовой категории до 75 килограммов. Кировчанка победила титулованных спортсменок из Греции и России.

Анна Колупаева - воспитанница спортивной школы №4. Она занимается под руководством заслуженного тренера России Анатолия Бакулева. В прошлом году она победила в первенстве страны и попала в отечественную сборную.

КСТАТИ

27 января в Кирове начнется чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по боксу. Анна Колупаева выступит на нем как один из фаворитов турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU