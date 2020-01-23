В Белохолуницком районе лесовоз разрушил переправу через Вятку

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:31:32+03:00

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Во вторник, 21 января, на переправе через реку Вятка перевернулся лесовоз. ДТП произошло в Белохолуницком районе возле поселка Подрезчиха. Как сообщают в правительстве области, через подобные мосты могут проезжать автомобили массой не более десяти тонн. Но несмотря на это, по нему пытался проехать тяжелый КамАЗ.

Сотрудники ГИБДД установили, что лесовоз весил больше 20 тонн. Мост под такой нагрузкой сломался, а КамАЗ опрокинулся на лед. Водитель автомобиля не пострадал.

КамАЗ опрокинулся с моста и упал на лед. Фото: Роман Карпович

В итоге мост закрыт для машин, но пешеходы могут передвигаться по нему. По плану администрации Белохолуницкого района, переправу восстановят в течение нескольких дней. Все расходы лягут на местный бюджет. В будущем эти деньги взыщут с виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU