2020-01-23T10:56:00+03:00
Общество

В Кировской области «Куприт» снова незаконно начислял плату за вывоз мусора

На этот раз, правда, мусор вывозили, но не в полном объеме
Анастасия РОМАНОВА
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У жителей Березника и Кумен мусор вывозили, но всего 10 дней из 31.У жителей Березника и Кумен мусор вывозили, но всего 10 дней из 31.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Кировской области вновь незаконно начисляли жителям плату за вывоз ТКО. Переплатили люди около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

На сей раз пострадали жители деревни Березник и поселка Кумены. Мусор у них, правда, вывозили, но только в течение 10 дней из 31 календарного. А плату начисляли за полный период. И так на протяжении пяти месяцев, с мая по сентябрь 2019 года.

Органы местного самоуправления вместе с возмущенными жителями обратились в прокуратуру. АО «Куприт» вынесли очередное представление об устранении нарушений. По итогу регоператор сделал перерасчет платы на сумму около 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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