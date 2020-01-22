Кировчанин принес судебным приставам наркотики

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:48:08+03:00

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«Все свое ношу с собой» - этот прекрасный во всех отношениях принцип помог вычислить любителя запрещенного кайфа. Житель Нововятска, навещая судебных приставов, руководствовался именно этим девизом, за что и поплатился.

Как сообщила региональная пресс-служба УФССП России, наркотики обнаружили во время досмотра на наличие запрещенных предметов. У одного из посетителей нашли бумажный сверток, зажигалка и трубка с желто-коричневым веществом. Судебный пристав, вполне ожидаемо заподозрив неладное, поинтересовался, что это такое. Мужчина явственно занервничал, попытался незаметно спрятать находку, на вопросы отвечал уклончиво. Собственно, с посетителем уже все было понятно. И с веществом в трубке - тоже.

Мужчину задержали и вызвали полицию. Недальновидный кировчанин попытался сбежать, выбросив при этом свое подозрительное имущество в сугроб - мол, не мое, тут и лежало. Под окнами у судебных приставов. Естественно, неудавшегося беглеца сразу же схватили. Приехавшие сотрудники отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков забрали и мужчину, и запрещенные вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU