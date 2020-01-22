Кировчанин хотел получить «удовольствие», но потерял 13 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:42:34+03:00

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Житель областного центра обратился в полицию с заявлением о дистанционном мошенничестве. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области. Несколько дней назад мужчина нашел в Интернете сайт с предложениями интимных услуг. Выбрав девушку, кировчанин позвонил ей и попытался назначить встречу. В ответ на это, «жрица любви» потребовала у него предоплату.

Мужчина послушно перевел деньги через терминал. Через некоторое время девушка перезвонила ему и попросила доплатить. Ожидая встречи с таинственной незнакомкой он выполнил просьбу. Позже позвонил уже мужчина: по его словам, переводы не прошли и их нужно повторить. Доверчивый кировчанин сделал это, но разумеется ни денег, ни «жрицы любви», он так и не увидел.

На этом история не закончилась. Спустя несколько дней жителю Кирова снова позвонили незнакомцы и предложили вернуть деньги за «неоказанные услуги». Но, для «активации счета», его нужно пополнить. В общей сложности мужчина перевел мошенникам около 13 тысяч рублей и только тогда понял, что его обманули.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ: «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности и местонахождение находчивых «сутенеров».

ВАЖНО

УМВД по Кировской области настоятельно рекомендует гражданам не переводить деньги незнакомцам. Не торопитесь оплачивать товары или услуги до их получения.

ИСТОЧНИК KP.RU