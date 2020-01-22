В Афанасьевском районе бык сбежал от забоя и заставил двоих пермяков заблудиться в лесу

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:34:23+03:00

Бык сбежал из стойла от своей судьбы и десять дней плутал в лесах. Фото: Мария АНАНОВА

Поисковиков собирали по всему поселению, но животное все равно не нашли

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В Афанасьевском районе произошла интересная история. Едва ли не вольная инсценировка «Побега из Шоушенка». Сбежавший из неволи, однако, действительно был. Только вот не человек, а бык. Причем заставил не только побегать за собой, да еще и заблудиться в лесах. Подробности истории сообщают группа «"Призыв" - газета Афанасьевского района» и новостной портал «Планета Афанасьево».

Все закрутилось в начале декабря ушедшего года, причем довольно прозаично. В поселок Пограничный Афанасьевского района приехали три жителя Перми, чтобы купить говядину. На мясо закололи нескольких бычков, сразу на месте. А последний, самый сметливый и резвый, решил, что его судьба такая не устраивает. Разумеется, предполагалось, что рогатый может перепугаться, и потому приняли меры предосторожности. Двое заперли дверь стойла и встали у нее, а третий подошел к животному с ножом. И то ли промахнулся, то ли дрогнула рука, но удар быка не убил, а лишь разъярил. Подбодренный царапиной, бык вынес дверь стойла вместе со сторожами и сбежал. Покупатели кинулись в погоню.

Девять часов вечера. Зима. Декабрь. Где-то в лесах бродит бык, за ним плутают гости из соседнего региона… В общем, животное скрылось где-то во мраке ночи. А вот пермяки заблудились капитально. Обратно в поселок вышли уже утром следующего дня.

Рогатого искали как могли, даже набирали добровольцев в соцсетях. Но беглеца все-таки не нашли. Однако спустя десять дней в двери родного хлева постучались… Нашлась пропажа. Сама нашлась, вернулась домой спустя почти две недели.

Скитания, конечно, даром не прошли - скотина исхудала и была исцарапана. Однако осталась жива и волкам не далась. Дальнейшие подробности судьбы животного были неизвестны до поста в группе «КУ43 - Киров Убежище (ДТП , ЧП)», который и передал эту историю кировчанам.

- В эти выходные его хотели забить на мясо, и… он опять сбежал, - то ли с радостью, то ли с ехидством поделилась в комментариях одна из жительниц города.

- Поймали уже, - возразила ей другая женщина.

И даже не знаешь, радоваться за хозяев, нашедших пропажу, или волноваться за судьбу рогатого? Кажется, сметливое животное точно заслужило право остаться в живых после всего пережитого.

ИСТОЧНИК KP.RU