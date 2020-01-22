«Недолго музыка играла...»: «Родина» не смогла победить на выездном матче

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:33:29+03:00

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Не успели кировские любители хоккея с мячом порадоваться за родную команду, как та их снова разочаровала. После двух побед подряд на домашнем льду, наши хоккеисты выехали на игру с ульяновской «Волгой». И потерпели поражение.

В первом тайме хозяева сразу пошли в атаку. Через 13 минут после начала матча в ворота кировчан попало два мяча. Но хоккеисты «Родины» смогли ответить двумя голам подряд. Дальше - больше, на 31 минуте наша команда вырвалась вперед, несмотря на то, что сине-белые играли в меньшинстве. К концу тайма «Волга» сравняла счет и в перерыве на табло была ничья.

Во втором тайме, три гола ульяновцев за пять минут предопределили победителя матча. Кировчане пытались отвечать, но реализовать атаки было непросто. За весь тайм «Родина» забила лишь один раз, а «Волга» отличилась шестью мячами в ворота нашей команды. В итоге игра закончилась со счетом 9:4 в пользу хозяев.

Матч закончился со счетом 9:4 в пользу хозяев. Фото: vk.com/hcrodinakirov

Мнения кировских болельщиков в официальной группе «Родины» в соцсети разделились. Одни обвинили в поражении судью и неполный состав команды. Другие пишут, что наши хоккеисты сами «слили» игру. Кроме того, кировчане считают, что «Родина» не готова к выездным матчам.

ИСТОЧНИК KP.RU