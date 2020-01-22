В Кировской области снизили плату за вывоз мусора

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:20:06+03:00

Первые платежки с новыми тарифами кировчане получат уже в феврале. Фото: Олег УКЛАДОВ

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С первого дня наступившего года тариф регоператора на вывоз ТКО снизился на 8%. Теперь вместо 809,20 рублей за кубометр плата составит 745,80. Такое решение приняла Региональная служба по тарифам Кировской области.

Плата за вывоз мусора для кировчан рассчитывается на основании норматива его накопления и тарифа регоператора.

В Кирове для жителей частных домов плата с 1 января составит 107,64 рубля с человека. Обладатели квартир будут платить 3,85 рубля. У жителей Кирово-Чепецка цифры в платежках будут чуть меньше: 3,67 рубля в многоквартирных домах и 102,55 рубля в частном секторе с человека. По области же оплата будет взиматься только с количества проживающих. Размер суммы составит 90,12 рубля с человека.

Платежки с новыми тарифами жители региона получат в феврале текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU