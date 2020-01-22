В Кирово-Чепецком районе временно закроют железнодорожный переезд
Движение автотранспорта перекроют на пять часов
На участке заменят рельсовое полотноФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сегодня вечером, 22 января, закроют движение через переезд около деревни Чуваши Кирово-Чепецкого района. Автотранспорт не сможет проехать с 21.00 до 03.00 23 января. На этом участке проведут ремонт путей.
- Мы приносим извинения и просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в филиале ГЖД Кировской области. - Для спецавтотранспорта пропуск будет организован в оперативном порядке.
Ремонтные работы пройдут на 1017 километре перегона Просница - Ардаши. Железнодорожники будут менять рельсовое полотно с применением тяжелой техники.
ИСТОЧНИК KP.RU