В Кирово-Чепецком районе временно закроют железнодорожный переезд

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:42:15+03:00

Движение автотранспорта перекроют на пять часов

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Сегодня вечером, 22 января, закроют движение через переезд около деревни Чуваши Кирово-Чепецкого района. Автотранспорт не сможет проехать с 21.00 до 03.00 23 января. На этом участке проведут ремонт путей.

- Мы приносим извинения и просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в филиале ГЖД Кировской области. - Для спецавтотранспорта пропуск будет организован в оперативном порядке.

Ремонтные работы пройдут на 1017 километре перегона Просница - Ардаши. Железнодорожники будут менять рельсовое полотно с применением тяжелой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU