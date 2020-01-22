2020-01-22T12:26:55+03:00
Общество

В Кировской области проверят подвалы домов с транзитными трубопроводами

Эти мероприятия связаны с трагедией в Перми
Ольга Маковеева
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Теплосети проверят, чтобы предотвратить аварийные ситуации в жилых домах и рядом с ними.Теплосети проверят, чтобы предотвратить аварийные ситуации в жилых домах и рядом с ними.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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21 января заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев провел совещание, на котором обсудили состояние транзитных трубопроводов, находящихся в подвалах жилых домов.

- Необходимо сделать все возможное, чтобы трагедия, которая произошла в Перми в ночь на 20 января, не повторилась, - сказал Александр Царегородцев. - Для этого нужно оперативно проанализировать состояние всех транзитных трубопроводов, которые проходят через подвалы домов, и принять необходимые решения.

Директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев сообщил, что в Кирове и Кирово-Чепецке дома, в подвалах которых проходят транзитные трубопроводы уже определены. Только единицы из них находятся в собственности сетевой компании. Большинство же - в общедомовой собственности, хотя есть и бесхозяйные.

- В кратчайший срок мы подготовим план мероприятий по транзитным сетям, которые проходят через подвалы домов в Кирове и Кирово-Чепецке и согласуем его с администрациями муниципалитетов, - рассказал Сергей Береснев. - Но сейчас пришла уточненная информация, что в Перми сам дефект был на трассе вне дома, а не в подвале, но из-за отсутствия сальников на вводе в дом вода хлынула в помещение.

Руководитель Госжилинспекции Дмитрий Секретарев пояснил, что по законодательству контролировать состояние водо-газонепроницаемых гильз (сальников) обязаны обслуживающие организации. Администрация Кирова в ближайшее время проведет с ними совещание, чтобы напомнить им о проведении контроля за состоянием этого оборудования.

Министерство энергетики и ЖКХ поработает с муниципальными образованиями, чтобы состояние сетей оценили во всех районах области.

- На проведение анализа состояния сетей в жилых домах региона отводится срок три недели. Далее будем принимать решение по каждому объекту, - заключил Александр Царегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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