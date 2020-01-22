2020-01-22T11:48:41+03:00
Происшествия

В Кирове троллейбус застрял между двумя легковушками

Причиной стал брошенный на обочине «Форд»
Анастасия РОМАНОВА
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Протиснуться между машинами, не задев никого, было невозможно. Фото: vk.com/zlo43Протиснуться между машинами, не задев никого, было невозможно. Фото: vk.com/zlo43
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Неправильно припаркованные автомобили - частая причина ДТП. Так произошло и вчера, 21 января. На Красноармейской улице троллейбус застрял между двумя машинами. Причиной стал небрежно брошенный на обочине дороги «Форд». Пост об этом появился в группе «Злой Кировчанин».

- Бедный водитель троллейбуса очень старался, чтобы никого не задеть, - написал анонимный автор. - Но из-за припаркованного «Форда» сделать это было крайне сложно.

Водитель легковушки, по сообщению очевидца, пришел, посмотрел на эту картину и уехал. Другой очевидец отметил, что машину-нарушителя троллейбус так и не зацепил.

- За машиной, которую задел троллейбус, стояло еще несколько, - написала в комментариях кировчанка, проходившая мимо в этот момент. - В них тоже никого не было. Там действительно было не проехать. Водитель, видимо, попытался, но, увы…

Комментаторы под постом отметили: по этой улице парковаться можно только на одной стороне, меняющейся по четным и нечетным дням. Владелец «Форда» нарушил правила парковки. Неравнодушные сфотографировали номер машины и хотят передать информацию в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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