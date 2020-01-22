Малый предприниматель из Котельнича получил штраф за бутылку самогона

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:50:25+03:00

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Житель Котельнича продал другу бутылку самогона и получил 25 тысяч рублей. Но не в прибыль, а в убыток себе. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В октябре 2019 года мужчина решил слегка подзаработать на ходовом товаре - алкоголе. И продал знакомому бутылку самогона. Кто его сдал, уже не узнать, да и неважно. А важно то, что действия жителя Котельнича расценивают как «незаконную розничную продажу алкоголя». Наверное, потому, что акцизную марку не наклеил. При этом раньше он уже попадался на подобных действиях. Не далее как в апреле 2019 года его уже судили за аналогичное деяние и назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Теперь же сумма увеличилась - за рецидив. Несостоявшийся малый предприниматель заплатит 25 тысяч рублей. Не факт, конечно, что это остановит его и на сей раз - даже несмотря на то, что выручка от продажи вряд ли покроет даже четверть штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU