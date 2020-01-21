2020-01-21T18:37:51+03:00
Общество

Как повысить тонус

Вода и ее качество влияет на все аспекты нашей жизни, здоровья и красоты
Ольга Маковеева
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Вода - единственный и уникальный очиститель организма. Фото: pixabay.comВода - единственный и уникальный очиститель организма. Фото: pixabay.com
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Огромное значение имеет то, пьете ли вы воду вообще. Большинство ответят: конечно. Но речь идет о чистой воде, а не о чае, кофе, соках и других напитках. Вода - единственный и уникальный очиститель организма. Пейте не менее пяти стаканов чистой воды в день, и вы быстро почувствуете легкость в теле и свежесть дыхания, ваш тонус непременно повысится. Вода - это наше все и ее польза известна с давних пор. Без этой жидкости не было бы и не могло быть любой известной нам формы жизни.

Но часто пить воду из-под крана - подвергать себя опасности. Это может привести к кишечным расстройствам, аллергии и мочекаменным заболеваниям. Хотя и дистиллированная вода не несет никакой пользы. Некоторое количество солей и микроэлементов необходимы, правда, общая минерализация не должна превышать 0,7 - 1 г/дм3.

Некачественная вода влияет на нас не только изнутри, но и снаружи. Кожу стягивает, волосы тускнеют и становятся ломкими даже с использованием хороших шампуней - это все признаки действия жесткой хлорированной воды. Если у вас нет возможности установить систему сантехнических фильтров, позаботьтесь о небольшом количестве чистой воды из источника для умывания и мытья головы или при полоскании добавьте в воду лимонный сок или настойку ромашки в расчете ложку на литр. Даже при чистке зубов полоскать рот нужно только очищенной водой.

Не пейте очень холодную воду, организму придется потратить силы на ее согревание, ведь внутренние органы, особенно желудок, плохо переносят контрастные температуры. Также не пейте часто кипяченую воду, ведь даже небольшое количество хлоридов под воздействием высоких температур становится токсичным.

Если вы любите баню или сауну, то вам полезно будет знать, что влага в виде пота, испаряемая вашей кожей, тут же замещается той жидкостью, которую вы пьете. Подумайте, чем бы вам хотелось ее заменить? Уж никак не алкоголем и не сладкой газировкой или соком.

Вода и ее качество влияет на все аспекты нашей жизни, здоровья и красоты. Она применяется при сыродении и лечебном голодании. Как скоро стареет наша кожа, и как меняется цвет зубной эмали, ухудшается ли зрение, или обостряются болезни - все это зависит от качества воды, которой мы пользуемся.

ВАЖНО

Питьевая вода «Бобинская», в соответствии с новыми правилами, задекларирована на соответствие ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 022/2011, имеется лицензия на пользование недрами, ТУ, рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды.

КОНТАКТЫ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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