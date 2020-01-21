2020-01-21T18:36:21+03:00
Общество

В Кирове ищут подрядчика для работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Наш регион готовится к новому сезону строительства и ремонта трасс
Анастасия РОМАНОВА
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В ходе совещания коснулись многих вопросов по реализации проекта. Фото: kirovreg.ruВ ходе совещания коснулись многих вопросов по реализации проекта. Фото: kirovreg.ru
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В минтранспорта Кировской области состоялось заседание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сказал замминистра транспорта региона Юрий Шевелев, открывая мероприятие, сейчас ведется подготовка к новому сезону строительства и ремонта дорог. Особое внимание нужно уделить безопасности дорожного движения. Все участники проекта составили «дорожные карты» с планом работ по каждому объекту. Ведомство будет контролировать соответствие с графиком и сроками исполнения.

Особое внимание отведут предотвращению ДТП. К ремонту дорог добавят установку освещения, ограждений, светофоров и знаков.

В прошлом году, как отметил начальник регионального УГИБДД УМВД России Александр Власов, количество погибших в ДТП снизилось благодаря успешной реализации мероприятий по повышению безопасности. Также в тот же период удалось ликвидировать 28 мест концентрации аварий.

В ходе совещания участники обсудили проблемы минувшего сезона и пути их решения. Разговор коснулся также новых технологий и материалов для строительства дорог. Уделили внимание мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения, а также обследования и контроля гарантийных дорог.

Замминистра транспорта Юрий Шевелев призвал участников проекта приложить все силы для его реализации. Предложения, озвученные на собрании, рассмотрят, проанализируют и используют в дальнейшей работе.

Сейчас ведется отбор подрядчиков. Все контракты должны заключить до 1 апреля текущего года.

Напомним, что в рамках нацпроекта в Кировской области утвердили три региональных проекта - «Дорожная сеть Кировской области», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». По второму из них разработали целый комплекс мер для достижения нужных показателей. По словам председателя правительства Александра Чурина, в минувшем году на дорогах региона установили около полутора тысяч дорожных знаков и 30 «лежачих полицейских». Благодаря этому удалось локализовать часть опасных участков. Работы по снижению количества ДТП будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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