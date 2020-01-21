В Киров съедутся около 60 спортсменов на первенство России по фигурному катанию

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:45:24+03:00

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Ледовый дворец «Дымка» примет первенство России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей старшего возраста. Состязания пройдут с 22 по 24 января 2020 года. Об этом рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области.

Эти соревнования - II этап Х зимней Спартакиады учащихся России. Ожидается, что на него съедутся около 60 сильнейших спортсменов 2003-2007 г.р. В их числе четверо - из Кировской области.

- Для нас большая честь принимать такие крупные соревнования, - сказала замдиректора по методической работе спортивной школы «Дымка» Оксана Зорина. - Кировская область стала одним из победителей в конкурсе, на котором определяли места проведения Спартакиады.

Расписание соревнований:

22 января

18.00 – 20.30 – короткая программа юниоры КМС.

23 января

13.15 – 17.00 – короткая программа юниорки КМС;

17.15 – 17.40 – парад открытия;

17.40 – 20.30 – произвольная программа юниоры КМС;

20.30 – награждение победителей и призёров.

24 января

11.15 – 15.45 – произвольная программа юниорки КМС;

15.45 – награждение победителей и призёров.

Для всех зрителей вход на соревнования свободный.

В нашем регионе крупные спортивные мероприятия проводятся в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Его цель - повышение количества жителей всех возрастов, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU