В Киров съедутся около 60 спортсменов на первенство России по фигурному катанию
Ледовый дворец «Дымка» примет первенство России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей старшего возраста. Состязания пройдут с 22 по 24 января 2020 года. Об этом рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области.
Эти соревнования - II этап Х зимней Спартакиады учащихся России. Ожидается, что на него съедутся около 60 сильнейших спортсменов 2003-2007 г.р. В их числе четверо - из Кировской области.
- Для нас большая честь принимать такие крупные соревнования, - сказала замдиректора по методической работе спортивной школы «Дымка» Оксана Зорина. - Кировская область стала одним из победителей в конкурсе, на котором определяли места проведения Спартакиады.
Расписание соревнований:
22 января
18.00 – 20.30 – короткая программа юниоры КМС.
23 января
13.15 – 17.00 – короткая программа юниорки КМС;
17.15 – 17.40 – парад открытия;
17.40 – 20.30 – произвольная программа юниоры КМС;
20.30 – награждение победителей и призёров.
24 января
11.15 – 15.45 – произвольная программа юниорки КМС;
15.45 – награждение победителей и призёров.
Для всех зрителей вход на соревнования свободный.
В нашем регионе крупные спортивные мероприятия проводятся в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Его цель - повышение количества жителей всех возрастов, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом.
ИСТОЧНИК KP.RU