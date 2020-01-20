Кировского художника оценили за рубежом и признали одним из десяти лучших современников

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:17:16+03:00

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Вятский художник прославился на выставке в США и попал в десятку лучших. Как сообщает арт-блогер Алексей Ульянов, работы кировчанина Игоря Волосникова участвовали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане.

Подобный формат стал очень популярен на Западе с недавних пор. Зрители устраиваются в уютном зале и под расслабляющую музыку любуются работами современных художников, которые демонстрируют на большом экране. В такое шоу попали и работы нашего земляка.

Игорь Волосников — художник-сюрреалист, первый вятчанин, посвятивший себя рисованию в этом жанре. Началась история 56-летнего живописца еще с 90-х годов, когда в родном городе он устраивал перформансы и акции. После его работы стали появляться на выставках за рубежом - в Испании, Аргентине, Бразилии. В поисках себя кировчанин изучил множество техник, и поныне в его картинах проявляются все новые направления и стили. Работы Игоря Волосникова расходятся по всему миру. В последнее время художник специализируется в стиле «виженари-арт», который в своей основе имеет спонтанное изображение увиденного в измененном состоянии сознания, религиозного, медитативного созерцания, транса. Работает он сейчас для галерей Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.

Летом ушедшего года кировчанина оценили по достоинству, включив его работы в американский топ лучших художников в стиле «виженари-арт». А после его позвали поучаствовать в шоу в Новом Орлеане, в пятидневной программе под названием «Tipper show ambient night». Предлагавшим оказался известный ви-джей и продюсер Джонотан Сингер, который работает с самыми популярными американскими художниками.

- Начало 2020 года вдохновляет! Вот и стали выставки в галереях и музеях пережитками прошлого века! - выразил радость по этому поводу художник в соцсети.

За пять дней в январе программу шоу посмотрело более пятнадцати тысяч человек. В социальных сетях у вятчанина (и его творчества) тут же прибавилось тысячи три новых поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU