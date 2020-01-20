2020-01-20T14:04:50+03:00
Происшествия

Кировчанин задушил своего напарника и бросил тело в кювете возле дороги

Последний день ушедшего года стал последним днем жизни мужчины
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанину, недавно вышедшему на свободу, вскоре предстоит вновь оказаться в тюрьме.Кировчанину, недавно вышедшему на свободу, вскоре предстоит вновь оказаться в тюрьме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировского дальнобойщика, объявленного в розыск как пропавшего без вести, нашли мертвым. Его убил собственный напарник. Об этом сообщают Следственный комитет и УМВД России по Кировской области.

8 января в полицию пришла кировчанка с заявлением об исчезновении супруга. По словам женщины, ее 39-летний муж, работающий дальнобойщиком, 27 декабря вместе с напарником повез стройматериалы в Москву. В последний раз они созванивались 30 декабря, и с тех пор он не выходил на связь. Напарник пропавшего же вернулся в город. Женщине он сообщил, что ее супруг также приехал в Киров, однако тут же куда-то направился вместе со своими знакомыми.

Полиция опросила всех знакомых пропавшего. В Москву отправили группу оперативников, проверили маршрут, которым ехали кировчане. Напарник исчезнувшего мужчины на контакт не шел - скрылся, уехав из дома в неизвестном направлении. Такое поведение не могло не вызвать подозрений, и следователи уже предполагали, что именно второй водитель причастен к исчезновению своего напарника.

Поиски пропавшего окончились 14 января, на автодороге по направлению в Кирово-Чепецк. В кювете нашли засыпанное снегом тело исчезнувшего кировчанина.

Второго дальнобойщика разыскали в Слободском районе и задержали. 32-летний кировчанин сознался: он действительно приложил руку к исчезновению напарника. В последний день ушедшего года, будучи уже в Москве, они сильно поругались, и в пылу ссоры мужчина задушил своего знакомого. Тело посадил на пассажирское сиденье машины, пристегнув для виду, и так довез до самого Кирова. На Южном обходе он выбросил труп в кювет, закидав его ветками и снегом, и поехал домой.

Сейчас убийца находится под стражей. Известно, что ранее он уже был судим, и вышел на свободу лишь в ноябре ушедшего года. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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