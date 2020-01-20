В нескольких домах Кирова на целый день отключат холодную воду

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:57:41+03:00

В большинстве домов воды не будет весь день. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодняшним утром, 20 января, в нескольких домах по городу пройдет отключение холодной воды. Расписание опубликовал МУП «Водоканал». Связано отключение с ремонтными работами. Время отключения варьируется в зависимости от района.

График отключения:

- ул. Андрея Упита, д. 3 - с 09.00 до 20.00;

- ул. Луганская, д. 62, 64 - с 09.00 до 20.00;

- ул. Ульяновская, д. 2, 2/1 - с 09.00 до 20.00;

- ул. Физкультурников, д. 4/1, 6/1, 8 - с 08.00 до 12.00;

- ул. Красный Химик, д. 10 - с 09.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU