В нескольких домах Кирова на целый день отключат холодную воду
На городских сетях проводят ремонтные работы
В большинстве домов воды не будет весь день.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Сегодняшним утром, 20 января, в нескольких домах по городу пройдет отключение холодной воды. Расписание опубликовал МУП «Водоканал». Связано отключение с ремонтными работами. Время отключения варьируется в зависимости от района.
График отключения:
- ул. Андрея Упита, д. 3 - с 09.00 до 20.00;
- ул. Луганская, д. 62, 64 - с 09.00 до 20.00;
- ул. Ульяновская, д. 2, 2/1 - с 09.00 до 20.00;
- ул. Физкультурников, д. 4/1, 6/1, 8 - с 08.00 до 12.00;
- ул. Красный Химик, д. 10 - с 09.30 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU