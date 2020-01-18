«Родина» победила второй раз подряд

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:19:53+03:00

Матч с кемеровцами закончился со счетом 8:3 в пользу кировчан

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Сегодня, 18 января, кировская «Родина» провела на своем льду матч с кемеровской командой «Кузбасс». Наши хоккеисты одержали уверенную победу над соперниками. На трибунах присутствовало около двух тысяч человек, поэтому у «Родины» была хорошая поддержка.

Первый тайм прошел довольно вяло, счет открыли гости на 32-й минуте матча. Уже через десять минут капитан кировчан Сергей Перминов с углового удара забил ответный гол.

Но во втором тайме наши хоккеисты разыгрались и забросили в ворота кемеровцев семь мячей. Гости смогли ответить лишь двумя голами. Игра закончилась со счетом 8:3 в пользу «Родины». Следующий матч кировчане сыграют 29 января с командой «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU