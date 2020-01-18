Погода в Кирове на 18 и 19 января: «плюс» сменит «минус»

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот и наступили выходные после первой полноценной рабочей недели в текущем году. Но покататься с горки или выйти на каток не получится. Все пять дней погода в Кирове «радовала» горожан то обильным снегопадом, то температурными перепадами.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня днем, 18 января, температура воздуха в Кирове будет держаться на нуле, поднимаясь до +1 градуса. К вечеру ситуация не изменится. Возможен небольшой снег.

Завтра, 19 января, столбики термометра начнут плавно опускаться вниз. С утра до вечера синоптики обещают от нуля до -1 градуса. Из осадков также возможен небольшой снег. В первый день рабочей недели, 20 января, температура продолжит падать и составит от -3 до -6 градусов.

Кстати, нынешняя теплая зима побила столетний температурный рекорд. Об этом рассказали на сайте «Погода и климат». В четверг, 16 января, кировские метеостанции зафиксировали +2,4 градуса. Предыдущий максимум на эту дату был в 1917 году. Тогда было +1,1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU