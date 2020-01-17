Кировчанин вытащил из кармана женщины 250 рублей и сел на два с лишним года
Кировчанин украл у пенсионерки 250 рублей. Вознаградили его двумя с лишним годами колонии строгого режима. Об этом сообщает городская прокуратура Октябрьского района.
07 февраля минувшего года 38-летний кировчанин решил поискать легких денег. Поискать в буквальном смысле. Мужчина ранее уже промышлял карманными кражами и по этой причине имел счастье отдохнуть в местах не столь отдаленных. Подумав, видимо, что старая схема сбоя не даст, он решил вновь запустить руку в карман. Чужой.
В одном из магазинов на улице Макаренко рецидивист приметил пенсионерку, которая, расплатившись на кассе, спрятала деньги под обложку паспорта и сунула его в карман пальто. Затем проследовал за ней в тамбур магазина и, незаметно для жертвы, вытащил паспорт с заветными купюрами из ее кармана. Кульминация наступила позже: за обложкой оказалось 250 рублей.
Кировчанина признали виновным в краже. При этом в зачет ему пошел приговор за четыре аналогичных преступления. По общей совокупности за 250 рублей он будет отдыхать два года и три месяца в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU