В Котельничском районе детям-сиротам купили непригодные для жизни квартиры

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:51:01+03:00

Дом с кучей нарушений и дефектов построили за два месяца

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Глава Котельничского муниципального района предстанет перед судом за покупку 15 квартир для сирот. Купленное жилье оказалось с подвохом - непригодное для жизни. Об этом сообщают прокуратура и Следком Кировской области.

Началось все в 2017 году, когда обвиняемая незаконно утвердила земельный участок под строительство многоквартирного дома. Никаких обязательных публичных слушаний решили не проводить. К тому же факт, что размер участка немного не подходил под эту задачу, главу района никак не смутил. И в апреле 2018 года застройщику благополучно выдали разрешение на возведение дома.

За два месяца дом, даже небольшой, не возвести. И обвиняемая это прекрасно понимала. Однако разрешила ввести недострой в эксплуатацию. А позже купила в этом доме 15 однокомнатных квартир для детей-сирот. Сумма закупки получилась немаленькой - более 10 миллионов рублей.

Вся беда в том, что осмотр дома, конечно, никто проводить не стал. А стоило бы. По результатам экспертизы, в строении жить опасно для жизни и здоровья. Несоответствие теплоизоляции госстандартам, использование непредусмотренных документацией материалов, нарушения устройств вентиляции и пожарной безопасности… Сказались сжатые сроки.

По материалам прокуратуры завели уголовное дело. Нарушения устранили, пока проводилось расследование. Теперь же оно завершилось, и вскоре нерадивая глава района предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU