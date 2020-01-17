На кировских тротуарах продолжают травмироваться люди

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:26:22+03:00

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Обильные снегопады и резкие скачки температуры на текущей неделе в очередной раз превратили городские тротуары в бесплатный каток. Такое состояние пешеходных зон вызывает у горожан раздражение, а кто-то получил серьезную травму растянувшись на гололеде.

В группе «Злой Кировчанин», появилась фотография упавшей на льду женщины. Автор публикации пишет, что на небольшом участке тротуара из брусчатки упали уже больше десяти человек. Одного мужчину увезли на скорой, не повезло и этой женщине. «Администрация посыпать не собирается ничего?», задает риторический вопрос он.

В комментариях анонимного автора поддерживают многочисленные горожане. «Надо забрать авто у всех кировских чиновников, отличная практика профнепригодности будет!», пишет возмущенная жительница Кирова. «Печально, что люди вынуждены добираться до работы рискуя здоровьем», отвечает другая кировчанка.

Один из комментаторов рассказал свою печальную историю:

- 30 декабря чуть не убился, разбил все лицо, нос сломал, телефон вдребезги, - делится он. - Жалею, что не вызвал скорую. Темно, никого на улице не было, а связи нет. Позор властям города за такое состояние тротуаров!

В администрации Кирова «Комсомолке» прокомментировали, что из-за резких перепадов температуры, повторяется ситуация конца прошлого года. После обработки при плюсовых температурах лед на тротуарах тает, а при «минусе» замерзает снова. И нужно снова посыпать дорожки антигололедными материалами. Несмотря на то, что на улицах работает до 40 единиц техники и более 80 человек, вовремя это сделать не получается. Подрядчики в курсе проблемы и стараются работать в полную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU