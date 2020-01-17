В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» на опьянение

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:11:11+03:00

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Госавтоинспекция Кирова сообщает о проведении «сплошных проверок». Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль пьяными. Сегодня, 17 января, на определенных улицах Первомайского района, инспекторы будут останавливать все автомобили. Традиционно, вместе с сотрудниками ГИБДД на дорогие выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

Отдел ГИБДД по городу Кирову призывает всех участников соблюдать ПДД и не садиться за руль в нетрезвом виде. Напомним, что за управление машиной в состоянии опьянения водителя лишат прав на срок от полутора до двух лет и обяжут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU