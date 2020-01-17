2020-01-17T11:09:27+03:00
Происшествия

Суд над Марией Пленкиной: 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год

Кировчанка, оставившая свою дочь умирать, понесет заслуженное наказание
Анастасия РОМАНОВАОльга Маковеева
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Во время оглашения приговора Пленкина старалась спрятаться от камер. Фото: Антон Мамаев.Во время оглашения приговора Пленкина старалась спрятаться от камер. Фото: Антон Мамаев.
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Сегодня, 17 января, прошло последнее заседание суда над Марией Пленкиной. Суд постановил: совершено убийство с особой жестокостью. Мария Пленкина довела свою дочь до смерти из личной неприязни, стремясь избавиться от родительских обязанностей.

Воспользовавшись беспомощностью ребенка, она оставила дочь без достаточного количества еды и воды. Обвиняемая понимала, что проявляет особую жестокость. Пленкина знала, что ребенок будет медленно умирать, испытывая особые страдания. Но была к этому безразлична и к девочке не приходила умышленно. Матери и знакомым Мария говорила, что ребенок под присмотром. Она вводила их в заблуждение, чтобы никто не пришел ее дочери на помощь. Девочка разговаривала не очень хорошо. Не могла самостоятельно одеться, приготовить еду, открыть воду и окна. Уходя, мать оставила у дивана две бутылки йогурта, упаковку сарделек и курицу. Она считала, что ребенку этого хватит. Так как комната девочки была самой холодной в квартире, Мария, по ее словам, оставила включенным обогреватель.

Но суд посчитал: обвиняемая понимала, что оставленных продуктов будет недостаточно. И при этом не собиралась своевременно возвращаться домой. Пленкина признала вину частично, пояснив, что находилась в шоковом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд над Марией Пленкиной: 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год
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