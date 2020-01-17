2020-01-17T10:59:40+03:00
Происшествия

В Кирове восемь человек получили травмы при столкновении двух «пазиков»

Авария произошла на автобусной остановке из-за гололеда
Александр МАКАРОВ
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Авария произошла утром, на улице Дзержинского. Фото: vk.com/gibdd43Авария произошла утром, на улице Дзержинского. Фото: vk.com/gibdd43
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Сегодня утром, 17 января, на улице Дзержинского столкнулись два автобуса, работавших на маршрутах №22 и №44. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, водитель «пазика» №22 не справился с управлением и врезался в 44-й, который отъезжал от остановки. В момент аварии в каждом автобусе находилось по 20 пассажиров. Пострадало восемь человек, они получили различные травмы.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обследовали дорожное покрытие. Обнаружились недостатки в зимнем содержании дороги. Инспекторы составили акт и возбудили административное дело.

Стоит отметить, что сегодняшним утром каждый водитель получил в путевом листе предупреждение о гололеде.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными при плохих дорожных и погодных условиях. Следует не превышать скорость и соблюдать дистанцию между машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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