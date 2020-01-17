В Кирове состоялась церемония «Звезды вятского спорта»
В четверг, 16 января, в ДК «Родина» прошло торжественное награждение спортсменов из нашего региона. Все они показали отличные результаты на международных и общероссийских соревнованиях в прошлом году. «Звезды вятского спорта» собрали более 800 гостей, а заслуженные награды получили 47 вятских спортсменов и 44 тренера. Мероприятие открыла Анна Альминова, министр спорта и молодежной политики Кировской области.
- В 2019 году, на всероссийских и международных соревнованиях, наши спортсмены одержали 361 победу, - сказала министр. - Благодарю всех вас за важные для региона достижения и за отличный пример, который вы показываете подрастающему поколению.
Кроме того, на церемонии отметили кировчан, которые внесли вклад в развитие спорта, а также тех, кто получил почетные спортивные звания. Наградили и юных жителей области - победителей регионального творческого конкурса «Спорт глазами детей». В нем участвовали более 250 человек.
Благодарности получили кировские компании-партнеры, поддерживающие спорт. Не забыли представителей СМИ, которые освещают спортивные события. Благодарность за сотрудничество и информационную поддержку от Анны Альминовой получила и редакция «Комсомолки».
Церемония «Звезды вятского спорта» проводится с 1999 года. Она позволяет не только наградить лучших спортсменов Кировской области, но и пропагандирует идеи спорта и здорового образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU