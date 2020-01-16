2020-01-16T18:47:36+03:00
Общество

В Верхошижемье не будет Крещенской купели

Ее не смогут организовать из-за недостаточной толщины льда на пруду
Ольга Маковеева
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На пруду сделали контрольные замеры толщины льда. Фото: vk.com/moyvrНа пруду сделали контрольные замеры толщины льда. Фото: vk.com/moyvr
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На этой неделе в Верхошижемье прошло совещание по вопросу безопасности верующих, желающих окунуться в Крещенской купели. Как сообщает паблик «Мой Верхошижемский район», сотрудники МЧС, полиции, администрации, ГОЧС обсудили, возможно ли в этом году организовать иордань на пруду. Поводом для совещания стала слишком теплая для января погода.

Перед заседанием на пруду замерили толщину льда. Несколько контрольных лунок сделали в разных местах. Замеры показали, что пруд промерз неравномерно. Толщина льда разная, но в целом не достаточная для безопасного выхода людей на пруд. Кроме того, из-за почти нулевых температур лед достаточно рыхлый.

Изменений в погоде до конца этой недели не предвидится. А значит, структура или толщина льда вряд ли изменятся до воскресения. Другими словами, возможность обеспечить безопасность людей во время проведения массового мероприятия отсутствует. Все члены комиссии пришли к выводу, что нужно отменить организацию купели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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