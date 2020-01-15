2020-01-15T18:03:31+03:00
Общество

В Кировской области появился детский городок с ракетой, парусником и дворцами

Построили площадку жители Уржумского района
Иван Кабанов
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Масштабы городка удивляют. Фото: vk.com/etotkirovМасштабы городка удивляют. Фото: vk.com/etotkirov
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В поселке Пиляндыш Кировской области, где проживает всего 400 человек, местные жители решили порадовать своих детей и создали целую игровую площадку в виде города. Тут есть дворцы, горки и даже космическая ракета внушительных размеров. Фотографии детского городка опубликовали в паблике «Типичный Киров».

Постройка вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей отметила, что по закону площадку должны убрать:

- Вообще то это - «самострой», и по закону РФ все эти строения подлежат немедленному сносу.

- Земля, на которой это возведено, не их частная собственность.

Над созданием площадки трудились местные жители. Фото: vk.com/etotkirov

Над созданием площадки трудились местные жители. Фото: vk.com/etotkirov

Однако большинство жителей отметили самостоятельность и фантазию создателей городка:

- Красиво и здорово. Вот что значит своими силами, не надеясь ни на кого.

- Для реального дела ни больших денег не надо, ни тендеров, ни «барыг» с их благотворительными акциями. Достаточно простого человеческого труда и сплочённости в осуществлении дела.

- Слава Богу, есть еще у нас «рукастые», здравомыслящие люди!

Люди отмечают, что площадка будет долго служить детям. Фото: vk.com/etotkirov

Люди отмечают, что площадка будет долго служить детям. Фото: vk.com/etotkirov

Интересно также, что «город» создавался исключительно по инициативе поселян. Администрация Пиляндышей не участвовала в строительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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