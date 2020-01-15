В Кировской области появился детский городок с ракетой, парусником и дворцами
В поселке Пиляндыш Кировской области, где проживает всего 400 человек, местные жители решили порадовать своих детей и создали целую игровую площадку в виде города. Тут есть дворцы, горки и даже космическая ракета внушительных размеров. Фотографии детского городка опубликовали в паблике «Типичный Киров».
Постройка вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей отметила, что по закону площадку должны убрать:
- Вообще то это - «самострой», и по закону РФ все эти строения подлежат немедленному сносу.
- Земля, на которой это возведено, не их частная собственность.
Над созданием площадки трудились местные жители. Фото: vk.com/etotkirov
Однако большинство жителей отметили самостоятельность и фантазию создателей городка:
- Красиво и здорово. Вот что значит своими силами, не надеясь ни на кого.
- Для реального дела ни больших денег не надо, ни тендеров, ни «барыг» с их благотворительными акциями. Достаточно простого человеческого труда и сплочённости в осуществлении дела.
- Слава Богу, есть еще у нас «рукастые», здравомыслящие люди!
Люди отмечают, что площадка будет долго служить детям. Фото: vk.com/etotkirov
Интересно также, что «город» создавался исключительно по инициативе поселян. Администрация Пиляндышей не участвовала в строительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU