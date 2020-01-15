2020-01-15T17:48:24+03:00
Общество

С опозданием почти на полгода в Кирове завершается замена старых фонарей

Светильники в городе теперь будут светодиодными
Иван Кабанов
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В Кирове должны заменить 25 985 ламп. Фото: pixabay.comВ Кирове должны заменить 25 985 ламп. Фото: pixabay.com
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Департамент городского хозяйства сообщает: до конца января в Кирове планируется завершить замену устаревших уличных светильников на новые. ПАО «Ростелеком» обязан заменить в областном центре 25 985 ламп.

Реализация контракта затянулась из-за разногласий между заказчиком и исполнителем из-за его стоимости. «Ростелеком» планировал увеличить финансирование, но получил отказ. Сроки сдачи переносили дважды.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин подробнее рассказал о контракте:

- В 2019 году была выполнена замена 23 945 ламп на улично-дорожной сети во всех микрорайонах Кирова. Оставшиеся 2 040 светильников планируется установить до конца января - речь идет о городских парках и скверах, дворах, а также о пригородных территориях.

Светодиодные лампы служат в десять раз дольше натриевых. К тому же они не только экономичнее, но и ярче, стабильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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