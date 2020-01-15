С опозданием почти на полгода в Кирове завершается замена старых фонарей
Департамент городского хозяйства сообщает: до конца января в Кирове планируется завершить замену устаревших уличных светильников на новые. ПАО «Ростелеком» обязан заменить в областном центре 25 985 ламп.
Реализация контракта затянулась из-за разногласий между заказчиком и исполнителем из-за его стоимости. «Ростелеком» планировал увеличить финансирование, но получил отказ. Сроки сдачи переносили дважды.
Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин подробнее рассказал о контракте:
- В 2019 году была выполнена замена 23 945 ламп на улично-дорожной сети во всех микрорайонах Кирова. Оставшиеся 2 040 светильников планируется установить до конца января - речь идет о городских парках и скверах, дворах, а также о пригородных территориях.
Светодиодные лампы служат в десять раз дольше натриевых. К тому же они не только экономичнее, но и ярче, стабильнее.
ИСТОЧНИК KP.RU