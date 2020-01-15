2020-01-15T16:41:25+03:00
Звезды

В Кировском кукольном театре расскажут о наших известных земляках

Постановку создадут молодые режиссеры из Санкт-Петербурга
Анастасия РОМАНОВА
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Результаты лаборатории молодых режиссеров покажут в Кировском театре кукол. Фото: Кировский театр кукол им. А.Н. АфанасьеваРезультаты лаборатории молодых режиссеров покажут в Кировском театре кукол. Фото: Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева
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В Кирове впервые состоится лаборатория молодых режиссеров кукольного театра «Жизнь замечательных людей» - проект, который объединил Российский государственный институт сценических искусств, Большой театр кукол и Кировский кукольный театр. Именно последний и откроет свои двери для молодых талантов.

30 января в Киров приедут студенты-третьекурсники Российского государственного института сценических искусств. В рамках лаборатории они создадут три эскизные постановки.

«Жизнь замечательных людей» расскажет о наших известных земляках — Петре Ильиче Чайковском, Федоре Ивановиче Шаляпине и Иване Ивановиче Шишкине. В течение недели участники лаборатории сотворят на подмостках театра три истории жизни. Участие в представлениях примут актеры не только кукольного, но и других городских театров.

Эскизы постановок смогут оценить на большой сцене кировчане и приглашенные критики. Показ состоится в Кировском театре кукол 7 февраля в 12, 15 и 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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