Шахматист «проиграл» медсестре: в ссоре женщина порезала его ножом

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:09:46+03:00

Изменить размер текста: A A

29 декабря, полицейским поступило сообщение о том, что в «травму» доставлен 35-летний мужчина с ножевым ранением. По факту случившегося стражи порядка провели проверку.

Как рассказали «Комсомолке», известный в Кирове шахматист пострадал от своей сожительницы. В ходе бытовой ссоры, 41-летняя женщина-медсестра нанесла мужчине удар ножом в живот. По всей видимости, она - коллекционер холодного оружия. Полицейские изъяли у нее еще 14 ножей.

Теперь женщину, которая «решила» проблему радикальным способом, обвиняют по статье УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до до десяти лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU