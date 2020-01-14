Шахматист «проиграл» медсестре: в ссоре женщина порезала его ножом
29 декабря, полицейским поступило сообщение о том, что в «травму» доставлен 35-летний мужчина с ножевым ранением. По факту случившегося стражи порядка провели проверку.
Как рассказали «Комсомолке», известный в Кирове шахматист пострадал от своей сожительницы. В ходе бытовой ссоры, 41-летняя женщина-медсестра нанесла мужчине удар ножом в живот. По всей видимости, она - коллекционер холодного оружия. Полицейские изъяли у нее еще 14 ножей.
Теперь женщину, которая «решила» проблему радикальным способом, обвиняют по статье УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до до десяти лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU